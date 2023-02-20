Почему во время тревоги поезда не ездят по мостам: ответ начальника киевского метро
Решение останавливать движение метро по мостам во время воздушной тревоги в Киеве направлено на безопасность гражданского населения. Поскольку мосты являются наиболее уязвимыми участками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского в интервью "ТСН".
Прежде всего он объяснил, что решение запретить курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги было принято Советом обороны Киева.
"Специалисты отмечают, что когда объявляется воздушная тревога, население должно быть в укрытии, а не ездить в автобусе или в вагоне метро. Решение направлено, прежде всего, на безопасность гражданского населения", - отметил он.
При этом Багинский отметил, что ему неизвестно, какими правилами пользуется городская электричка, поскольку она "не подчиняется городу".
"Мы четко выполняем решение Совета обороны Киева, запрещающее движение транспорта во время тревоги... В одном поезде метро может находиться до 1000 человек, и это очень опасно. Не следует забывать, что мосты - это наиболее уязвимые участки, поэтому они перекрываются во время тревоги", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях, которые были закрыты с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.