Почему во время тревоги поезда не ездят по мостам: ответ начальника киевского метро

Решение останавливать движение метро по мостам во время воздушной тревоги в Киеве направлено на безопасность гражданского населения. Поскольку мосты являются наиболее уязвимыми участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского в интервью " ТСН ".

Прежде всего он объяснил, что решение запретить курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги было принято Советом обороны Киева.

"Специалисты отмечают, что когда объявляется воздушная тревога, население должно быть в укрытии, а не ездить в автобусе или в вагоне метро. Решение направлено, прежде всего, на безопасность гражданского населения", - отметил он.

При этом Багинский отметил, что ему неизвестно, какими правилами пользуется городская электричка, поскольку она " не подчиняется городу".