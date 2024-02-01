Чому Орбан виступає проти допомоги Україні від ЄС: аналітик назвав три причини

На думку старшого аналітика Центру "Нова Європа" Лео Літри, блокування допомоги України владою Угорщини може пояснюватися трьома причинами.

Перша - Орбан хоче отримати решту заморожених в ЄС коштів.

Друга причина полягає у його дружбі з Кремлем, зокрема диктатором Володимиром Путіним. Це відображається у заявах та поведінці угорського прем’єра: то він закликає до переговорів з РФ, то прогнозує неминучу поразку України у війні.

"В цей момент, коли немає ще підтримки від США, коли Україна дуже потребує цієї підтримки, якщо не буде й підтримки з боку ЄС, то Україна опиниться у поганій ситуації. Йдеться не тільки про гроші на військовий бюджет, йдеться про економічну допомогу", - зазначив Літра.

І третя причина, на думку аналітика, це бажання Орбана мати вплив на рішення Євросоюзу.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще у грудні минулого року лідери країн ЄС зібралися на саміт. Одним з ключових питань стало надання Україні 50 млрд до 2027 року.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на таку ініціативу. Згодом президент Євроради Шарль Мішель анонсував новий саміт для обговорення цього питання. Він відбудеться вже сьогодні, 1 лютого.

Нещодавно Орбан заявив, що готовий підтримати допомогу Україні лише у разі щорічного голосування щодо продовження фінансування.

Це сталося на тлі чуток про те, що ЄС може запровадити проти Угорщини економічні санкції, якщо вона знову накладе вето.