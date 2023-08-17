Чому окупанти не полишають спроб захопити Куп'янськ: думка експертів

Про це у коментарі РБК-Україна заявили військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголосив, що наступ на Куп'янськ з боку РФ ретельно готувався в рамках плану начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Його реалізація, за словами експерта, почалася після того, як були накопичені достатні ресурси, і наразі проводиться не тільки під Куп'янськом.

"Нещодавно намагалися атакувати наші рубежі в бік Борової Харківської області, отримали відсіч, зазнали величезних втрат, відступили та перегрупувалися. Тепер знову почали наступати на Борову, паралельно тиснучи на Куп'янськ з півночі вздовж Оскола і південного сходу зі Сватового (Луганська область, - ред.)", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Чого хочуть досягти росіяни

На думку Селезньова, це робиться для того, щоб, по-перше, відтягнути українські резерви з півдня Запорізької області, а, по-друге, у разі успіху закріпитися на нових рубежах. В ідеалі - вийти на Куп'янськ-Вузловий із великим залізничним вузлом, оскільки залізниця є основою логістики РФ. А потім вийти до річки та можливо, зафіксувавши статус-кво, спробувати схилити Україну до невигідних переговорів.

"Чи реально це? Я думаю, що ні. Ситуація там дуже динамічна. Недарма Сирський (командувач Сухопутних військ, - ред.) тут активно працює. Я вірю в його талант, стійкість і мужність наших воїнів, зокрема додаткових підрозділів, які днями перекинули для посилення рубежів", - додав експерт.

Маневр для відвернення уваги

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює, що наступ на Куп'янськ і Борову - це свого роду демонстрація. У противника тут немає серйозного наступального потенціалу, і він сам про це прекрасно знає.

"Їм потрібно відвернути увагу. Недарма ж пропаганда почала називати Куп'янськ другим Бахмутом. Кажуть, що до міста залишилося 7 км, які вони десь із якогось боку побачили. Але питання в іншому - скільки, наприклад, до Бахмута вони йшли ці 7 км? На перший погляд, концентрація під Куп'янськом може здатися досить великою, але її недостатньо, щоб реально захопити місто", - зазначив він.

За його словами, росіяни розкручують фетиш із Бахмутом у передчутті чергової епічної битви, хоча насправді наступ на Куп'янськ є нічим іншим як імітацією. Зокрема щоб переконати внутрішнього споживача, що взагалі можуть дозволити собі наступати.

Власне, чисельність військ і вказує на нестратегічний характер. Адже навіть після виходу на Оскол для того, щоб просунутися через річку далі на захід у напрямку Харкова, росіянам знадобляться кратно більші сили. Яких у нього поки що немає.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, українські військові останнім часом перебувають в обороні на Куп'янському напрямку. Ворог намагається просуватися там та проводить постійні штурми.

Як зазначали вчора у Головному управлінні розвідки Міноборони України, противник не має успіху під Куп'янськом, попри спроби наступати.

Більш детально про ситуацію на Куп'янському напрямку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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