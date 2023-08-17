Почему оккупанты не оставляют попыток захватить Купянск: мнение экспертов

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что наступление на Купянск со стороны РФ тщательно готовилось в рамках плана начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Его реализация, по словам эксперта, началась после того, как были накоплены достаточные ресурсы, и сейчас проводится не только под Купянском.

"Недавно пытались атаковать наши рубежи в сторону Боровой Харьковской области, получили отпор, понесли огромные потери, отступили и перегруппировались. Теперь снова начали наступать на Боровую, параллельно давя на Купянск с севера вдоль Оскола и юго-востока из Сватово (Луганская область, - ред.)", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Чего хотят достичь россияне

По мнению Селезнева, это делается для того, чтобы, во-первых, оттянуть украинские резервы с юга Запорожской области, а во-вторых, в случае успеха закрепиться на новых рубежах. В идеале - выйти на Купянск-Узловой с большим железнодорожным узлом, поскольку железная дорога является основой логистики РФ. А потом выйти к реке и, возможно, зафиксировав статус-кво, попытаться склонить Украину к невыгодным переговорам.

"Реально ли это? Я думаю, что нет. Ситуация там очень динамичная. Недаром Сырский (командующий Сухопутными войсками, - ред.) здесь активно работает. Я верю в его талант, стойкость и мужество наших воинов, в частности дополнительных подразделений, которые на днях перебросили для усиления рубежей", - добавил эксперт.

Маневр для отвлечения внимания

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую - это своего рода демонстрация. У противника здесь нет серьезного наступательного потенциала, и он сам об этом прекрасно знает.

"Им нужно отвлечь внимание. Недаром же пропаганда начала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какой-то стороны увидели. Но вопрос в другом - сколько, например, до Бахмута они шли эти 7 км? На первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город", - отметил он.

По его словам, россияне раскручивают фетиш с Бахмутом в предвкушении очередной эпической битвы, хотя на самом деле наступление на Купянск является ничем иным как имитацией. В частности чтобы убедить внутреннего потребителя, что вообще могут позволить себе наступать.

Собственно, численность войск и указывает на нестратегический характер. Ведь даже после выхода на Оскол для того, чтобы продвинуться через реку дальше на запад в направлении Харькова, россиянам понадобятся кратно большие силы. Которых у него пока что нет.

Ситуация под Купянском

Напомним, украинские военные в последнее время находятся в обороне на Купянском направлении. Враг пытается продвигаться там и проводит постоянные штурмы.

Как отмечали вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противник не имеет успеха под Купянском, несмотря на попытки наступать.

Более подробно о ситуации на Купянском направлении можете узнать в материале РБК-Украина.

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