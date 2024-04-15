Не всім студентам доступне право виїзду за кордон: які виші не в списку

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою студенти-чоловіки за певних умов зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Однак це стосується лише тих, хто навчається в державних і комунальних закладах вищої освіти.

Про це розповіли у Міністерстві освіти та науки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське" .

У МОН зазначили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.

"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", - пояснили у відомстві.

Йдеться, зокрема, про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

У міністерстві також зазначили, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", - додали в МОН.

Виїзд студентів-чоловіків за кордон

Після запровадження воєнного стану студенти закладів вищої, професійної освіти, асистенти, аспіранти, докторанти потрапили до переліку осіб, яким заборонено виїзд із країни. Однак вони отримали відстрочку від мобілізації на військову службу.

Якийсь час на навчання могли виїжджати українці-студенти іноземних вишів, але після виявлення фактів підробки документів і цій категорії було заборонено виїзд за межі України.

Однак 2 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою виїзд за кордон дозволили студентам, які стали учасниками програми академічної мобільності.

Як пояснили в МОН, відповідне рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, дасть змогу студентам здобувати нові знання і досвід за програмами академічної мобільності.

Виїхати зможуть студенти за таких умов:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувають освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

стали учасниками академічної мобільності строком на 1 семестр.

Детальніше про порядок виїзду чоловіків за кордон під час війни - у матеріалі РБК-Україна.