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Чому неповнолітнім заборонено водити авто і яке покарання загрожує батькам

Понеділок 30 червня 2025 06:40
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Чому неповнолітнім заборонено водити авто і яке покарання загрожує батькам Фото: Батько навчає сина водінню (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні керування транспортним засобом без водійського посвідчення суворо заборонене, особливо для неповнолітніх, які взагалі не мають права отримати права водія.

Про вікові обмеження, правила навчання та штрафи розповідає РБК-Україна.

Неповнолітній за кермом у Тернополі

Минулого тижня у Тернополі патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який рухався з перевищенням швидкості - 74 км/год у межах населеного пункту. За кермом був 17-річний юнак без водійського посвідчення, поруч сидів його батько, який пояснив, що вчить сина керувати автомобілем.

На неповнолітнього водія склали два протоколи - за перевищення швидкості та за керування без прав. Батько отримав постанову за передачу керування особі без відповідного права.

Вікові обмеження та права водія в Україні

В Україні неповнолітнім заборонено керувати транспортними засобами, оскільки вони не мають права отримати водійське посвідчення. Керувати авто можуть лише особи, які досягли встановлених законом вікових обмежень і мають дійсний документ відповідної категорії.

Вік для отримання водійських прав в Україні:

  • 16 років - мопеди та мотоцикли (категорія "А");
  • 18 років - легкові автомобілі (категорія "В") та вантажівки (категорія "С");
  • 19 років - автомобілі з причепом (категорія "ВЕ"), вантажівки з причепом (категорія "С1Е") та автопоїзди (категорія "СЕ").

Навчання водінню - лише з інструктором

Навчання водінню має проходити лише під керівництвом кваліфікованих інструкторів, які мають відповідний атестат від МВС України. Його мають проводити виключно на навчальному авто.

За керування транспортним засобом без водійського посвідчення, зокрема неповнолітніми, передбачено штраф у розмірі 3400 гривень, який сплачують батьки або законні представники. Навіть у разі екстрених ситуацій, коли водій втрачає свідомість, це правило діє.

Крім того, керування авто у нетверезому стані (під впливом алкоголю чи наркотиків) для неповнолітніх тягне за собою суворіше покарання - штраф 17 тисяч гривень. Такий же штраф очікує і водіїв, які відмовляються проходити тест на сп’яніння.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заборонили навчати водінню родичам чи знайомим - тепер це можуть робити лише сертифіковані інструктори в акредитованих автошколах.

Також ми розповідали, що водії-початківці у нашій країні отримують тимчасове посвідчення на 2 роки. Якщо за цей період вони тричі чи більше порушать ПДР, доведеться повторно складати іспити, щоб отримати постійне посвідчення.

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