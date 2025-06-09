Чому машини немає в базі даних: що з цим робити

Не вдається знайти машину в базі: про що йдеться

Певна річ, автовласника може хвилювати відсутність машини не в реєстрах "штрафників" чи злісних боржників, а, наприклад, в офіційному загальнодержавному цифровому реєстрі транспортних засобів.

Привід для занепокоєння справді є, адже виходить, що з точки зору держави машини наче як не існує. А є ситуації, коли ця новина для власника просто катастрофічна - наприклад, якщо авто куплено без юридичного переоформлення, за "техпаспортом".

Авто немає в базі даних – причини:

Машини в базі ніколи не було;

Машину з бази вилучили;

Машину неправильно шукають.

Отже, ситуації різні, а причини теж не завжди кримінальні. Розберімося з ними по черзі.

Фото: щоб машина потрапила в державну базу даних, вона має бути зареєстрована у сервісному центрі МВС (Getty Images)

Не занесли в базу

В Україні залишається певна кількість автомобілів, які через свій вік не були внесені до цифрових реєстрів.

На сьогодні в цифрових базах МВС України містяться всі зареєстровані авто, випущені після 1 січня 2013 року. А також старші машини, які проходили реєстраційні процедури після цієї дати - перереєстрацію, зміну документів або їхнє відновлення.

Але відсутність автомобіля у цифрових реєстрах ще не означає проблему. Все гаразд, якщо у власника є діючий техпаспорт, машина зареєстрована в локальних базах колишніх МРЕВ за місцем прописки власника, де вона отримала номерні знаки.

Хіба що складність може виникнути при зверненні до сервісного центру МВС в іншому регіоні. Тоді послугу не буде надано одразу, оскільки доведеться чекати підтвердження історії автомобіля з місця його реєстрації.

Природно, що в базах зареєстрованих автомобілів відсутні машини, які перебувають на території України, але не мають державних номерів - через відсутність розмитнення, сертифікації тощо.

Крім того, навіть зареєстровані авто з номерами можуть ще не бути внесені до бази, якщо їхня реєстрація відбулася зовсім нещодавно.

Вилучили з бази

Є ситуації, коли автомобіль свідомо вилучають із цифрових баз. Найчастіший випадок - якщо машину офіційно списують як утилізовану, і власник здає її номерні знаки.

Проте в реальності навіть після цієї процедури транспортний засіб може фізично залишатися у користуванні—мати номерні знаки та документи.

Зрештою проблема все одно спливе, але лише тоді, коли хтось спробує знайти це авто за VIN-кодом у цифрових базах, і відсутність там машини стане явною для офіційних осіб. Таке здебільшого стосується старих машин радянського періоду, особливо вантажівок, які "оптом" списували з балансу підприємств.

Фото: всі авто, зареєстровані чи перереєстровані після 1 січня 2013 року, присутні в загальнодержавному цифровому реєстрі транспортних засобів (Getty Images).

Шукають у базі неправильно

Основним ідентифікатором автомобіля, який використовується для перевірки у базах даних, є VIN-код - унікальна комбінація з 17 символів.

Для коректного пошуку важливо вводити його без помилок, причому це стосується і пошуку, і давнього занесення машини в базу чиновником сервісного центру чи МРЕВ.

Наприклад, у VIN-кодах цифра 0 вводиться клавішею "нуль", але оператор міг випадково записати її як літеру О. Тому при пошуку варто спробувати обидва варіанти.

Ще один тип пошукових труднощів виникає з автомобілями із двома VIN-кодами. Такі характерно для машин, що імпортувалися за схемою заміни кузова, популярною на початку 2000-х, або для авто, складених в Україні за методом SKD. Щоб знайти необхідну інформацію, слід перевіряти обидва коди по черзі.

Висновок

Якщо ваш автомобіль не знайшовся в тій чи іншій базі, не поспішайте впадати в паніку і здіймати хвилю енергійних заходів. Пригадайте, що будь-який комп’ютер – і тим більше ціла комп'ютерна система – не застраховані від збоїв.

Тому перед тим, як починати пошуки альтернативних рішень, варто повторити запит кілька разів. Також попросіть допомоги у людини, яка сама шукала свою машину за тим же алгоритмом - можливо, колега-автовласник вкаже вам на якусь вашу помилку.

І тільки якщо це не допоможе, є сенс переходити "в реал" і розбиратися з ситуацією за допомогою тих чи інших офіційних осіб.