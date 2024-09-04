Чому лючок бензобака авто буває з різних боків: ТОП-3 головних причини

В конструкції автомобілів є кілька пристроїв, облаштування яких важко пояснити законами логіки. Але найбільше питань викликає місце розміщення заправної горловини паливного бака. Чому в мене ліворуч, а в сусіда праворуч? Чому у когось в крилі спереду, а у когось – посередині багажника ззаду? Насправді остаточне рішення визначається не ранковим настроєм конструктора, а кількома цілком реальними чинниками.

Розташування бака

Зрозуміло, що горловина паливного бака повинна бути якомога ближче до бака. І якщо його встановлено, скажімо, у правому крилі, у правому крилі буде і заливна горловина. А взагалі, коли бак було заведено розташовувати під підлогою багажника, конструктори найчастіше виводили горловину на задню панель кузова. Де часто маскували її під номерним знаком або … в задньому ліхтарі – була і така мода на "американцях" епохи fabulous 1950-60. І заднє центральне розташування максимально зручне з точки зору під’їзду до колонки.

На задньомоторних автомобілях бак часто ховали або просто в передній багажник (якщо це були компактні бюджетні машинки), або під його підлогу в ногах водія і пасажира (на спорткупе і родстерах). Горловину залишали під кришкою багажника або виводили на те чи інше переднє крило.

На масових легкових авто кількох останніх поколінь баку знайшли місце під заднім сидінням – і безпечно, і зручно з точки зору компонування в цілому. Відтак, у конструкторів щодо пробки залишися вибір між лівим і правим заднім крилом.

Зручність водія

У водіїв різних країн, точніше, регіонів світу, свої уподобання щодо розташування заправного лючка. В Європі, та скажімо Японії, де більшість АЗС компактні, бак краще мати з протилежного від водія боку, щоб можна було без проблем відкривати двері для виходу. В Америці навпаки, водіям більше подобається розташування бака на водійській стороні – певно, щоб краще бачити показання лічильника і менше ходити навколо великої американської машини пішки.

Між тим, варто нагадати, що більшість "всесвітніх" моделей мають однаковий кузов і для країн з лівостороннім рухом, і для країн з правостороннім рухом. При тому що переносити заправну горловину на сучасній машині – справа малореальна. Таким чином, нинішні конструктори обирають найбільш оптимальний варіант з оглядом на найбільш важливий для даної моделі ринок.

Античерга

Нарешті, конструкторам хочеться, щоб у власника за кермом їхньої машини завжди були тільки позитивні враження. І значить, його не має дратувати, що з "його" боку бензоколонки завжди є черга машин, а з іншої завжди вільно. Відтак, розробники кожної моделі намагаються враховувати і цей чинник – щоб на дорогах важливих для збуту даної машини країн було приблизно однаково автомобілів з розташуванням горловини бензобака ліворуч і праворуч.

Коротко

Є дуже простий рецепт, як зробити розташування заправної горловини зручним для себе: треба довести маневр точного під’їзду під бензоколонку до автоматизму. Робиться це шляхом багатократного повторювання цієї вправи на власному автомобілі. Звісно, тренуватись треба не на справжній АЗС, а на аналогічному за габаритами об’єкті, який можна зімітувати з підручних предметів, легких і нетравматичних для автомобіля.

Коли прийде відчуття габариту автомобіля і траєкторії його коліс, справа піде веселіше. Ну і ще один варіант – ще при покупці машини обирати комплектацію з системою камер кругового огляду, яка дозволяє контролювати наближення до навколишніх об’єктів на екрані.