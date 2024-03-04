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Чому країни ЄС відмовляють Україні в екстрадиції корупціонерів: відповідь голови Мін'юсту

Україна, Понеділок 04 березня 2024 08:51
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Чому країни ЄС відмовляють Україні в екстрадиції корупціонерів: відповідь голови Мін'юсту Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Суди країн Європейського Союзу відмовляють в екстрадиції топ-корупціонерів до України з двох причин: умови утримання та війна.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив міністр, було два моменти, чому суди відмовляли в екстрадиції. Перше - це погані умови утримання, оскільки "стандарти не дотягують до європейських". За його словами, щоб такі стандарти були хоча б приблизно схожими, Україні потрібно збудувати ще стільки ж СІЗО, скільки вже є нових.

А другий аспект - це війна, а не у всіх СІЗО є укриття, повідомив Малюська.

"Адвокати наших топ-корупціонерів апелюють до можливості порушення прав людини після екстрадиції, це їх ключові аргументи і європейські суди це враховують", - додав міністр.

Щоб цю проблему якось вирішити, Верховна Рада нещодавно кілька місяців тому ухвалила спеціальний закон. "Дуже непростий, я сказав би, але вимушений захід: тим, хто буде екстрадований, будуть забезпечені спеціальні умови утримання, щоб забезпечити можливість використання укриття та дотримання європейських стандартів утримання. Ми вже зробили для цього кілька камер у різних слідчих ізоляторах", - розповів міністр.

Малюська розраховує, що до середини літа ця кількість камер зросте. "Ми розраховуємо, що це дозволить таки екстрадувати певну кількість топ-чиновників, які перебувають за кордоном. Їм це дуже не подобається, тому вся ця історія вкрита критикою, але критика якраз від тих, хто перебуває у розшуку", - додав він.

Нагадаємо, на початку лютого австрійський суд відхилив запит України щодо екстрадиції колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого Київ звинувачує у привласненні 200 млн. гривень. Причиною відмови стала війна в Україні.

Раніше французький суд відмовився екстрадувати в Україну екс-нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго, якого Київ звинувачує у розкраданні 100 млн гривень. Причиною стала війна та стан судової системи України.

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Міністерство юстиції України
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