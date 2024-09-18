Чому кондиціонер в авто неприємно пахне: вирішуємо проблему

Мабуть, багатьом читачам відомо, що система кондиціонування стає причинами проблем з запахами не тільки в автомобілях, а й, наприклад, у будівлях. Причина криється у самій суті роботи цих корисних систем.

Чим тхне з кондиціонера

Як відомо, автомобільна система має два радіатори-теплообмінники. Один з них – випарник, розташований під торпедо у блоці кліматичної установки. Цей невеличкий радіатор під час роботи кондиціонера стає холодним, і його обтікає потік теплого повітря, яке власне, і має охолодитись. За таких умов він пітніє, його стільники вкриваються вологою. І на цю вологу поверхню поступово налипає вуличний пил, тополиний пух, насіння рослин, дрібне листя, сухі комахи тощо. Утворюється така собі подушка, яка подовгу залишається мокрою.

А в таких умовах охоче оселяються різного роду мікроорганізми – пліснява, грибки, бактерії. Вони і створюють у салоні машини різноманітні запахи – іноді один характерний, іноді цілу гаму, відтінки якої навіть можуть змінюватись в залежності від того, в якому режимі працює "кондишен".

З часом колонії цих небажаних пасажирів розселяються з теплобмінника на прилягаючі повітропроводи, заповнюючи салон смородом з особливим ентузіазмом. Певно, варто нагадати, що такі мікроорганізми не тільки псують повітря, а й загрожують здоров’ю пасажирів.

Що робити з запахом кондиціонера

Є кілька способів подолати плісняву, бактерії та інших непрошених гостей. На допомогу прийде автохімія, є препарати відразу двох типів на вибір.

Варіант для самостійної боротьби – аматорський аерозольний балончик з довгою трубкою, за допомогою якої речовина подається углиб кліматичної системи. Перед тим кліматична установка вмикається на максимальну швидкість вентилятора, а трубка зазвичай вводиться в канал, з якого забирається повітря в режимі "з салону" (або "рециркуляція").

Професійний спосіб знищити запах у салоні – подання препаратів в повітроводи спеціальним пристроєм, який за допомогою ультразвуку перетворює реактив на дрібнодисперсний туман. Він засмоктується у систему в режимі рециркуляції. Цей метод найбільш ефективний, бо дає змогу заповнити очищувальною речовиною всі канали системи розподілу повітря по салону – і не залишає таким чином плісняві жодних шансів.

Коротко

Насправді в автомобільній системі кондиціонування чистота – одна з головних умов її штатної роботи. Випарник має бути чистим не тільки через бактерії, а й для ефективного теплообміну з повітрям, яке подається в салон. Більше того, цей маленький радіатор може забитись дрібним сміття настільки, що не буде пропускати через себе той потік повітря, який має від нього охолодитись, прямуючи через кліматичну установку. І тоді в салоні не буде ані бажаної прохолоди влітку, ані достатнього тепла взимку.

За чистоту випарника відповідає фільтр салонного повітря (на моделях, де він передбачений) – не забувайте міняти його вчасно і купуйте для заміни якісний. Так само чистою має бути і поверхня основного радіатора кондиціонера, який розташований спереду під капотом. Фільтра для нього не передбачено, тож його та встановлені поряд з ним радіатори інших систем треба вчасно очищувати несильним струменем води.