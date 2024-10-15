Чому КНДР підірвала дороги, які ведуть до Південної Кореї: роз'яснення експерта

Підрив Північною Кореєю доріг, що ведуть до Південної Кореї, є символічним жестом. Такі дороги раніше були збудовані через покращення відносин між країнами.

"Щодо підриву доріг конкретно. Ви знаєте, я думаю, що це більше символічні дії", - наголосив Мусієнко.

Він нагадав, що такі дороги були збудовані на знак потепління відносин між Сеулом та Пхеньяном. Допускалася можливість, що між країнами навіть відкриють рух. Оскільки у Південній Кореї є партії, які підтримують мирний шлях розв'язання конфлікту з КНДР.

При цьому в Південній Кореї дуже багато біженців, які втекли з Північної Кореї. Більшість з них бігла мінними полями, через колючий дріт.

"Я це до того, що якщо там бігли через мінні поля такою ціною, то, можливо, хтось із північнокорейських військових теж захоче втекти, навіть під кулями, все може бути. І тому це більше символічні жести", - пояснив Мусієнко.

На думку експерта, північнокорейському диктатору Кім Чен Ину, як і голові Кремля Володимиру Путіну, потрібно підкріплювати свій статус авторитарного правителя постійними зовнішніми загрозами КНДР.