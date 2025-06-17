Чому капсули для прання не розчиняються у машинці: ці помилки псують одяг!

Тип машини і спосіб завантаження

Не всі пральні машини однаково добре працюють із капсулами. Якщо у вас стара модель або малопотужна техніка, вона може просто не встигати розчинити полімерну оболонку.

Найкраще капсули підходять для автоматичних машин із фронтальним або верхнім завантаженням. Також важливо не класти капсули у відсік для порошку - вони туди просто не належать.

Капсулу необхідно класти прямо в порожній барабан перед одягом. Так вона опиняється в ідеальних умовах для розчинення.

Якщо ж завантажити спочатку речі, а капсулу кинути зверху - вона може "загубитись" і не розчинитись повністю. Не варто економити час на правильному порядку дій - це впливає на якість прання.

Температура води та кількість білизни

Ще одна поширена причина - холодна вода. Полімерна оболонка капсули розчиняється лише у воді з температурою не нижче 30-40°C. Якщо ви стираєте у холодній воді, краще обрати порошок або рідкий засіб.

Також варто звернути увагу на завантаження барабана. Якщо ви переповните машину, вода не буде вільно циркулювати, капсула застрягне між речами і не розчиниться.

Орієнтуйтесь на те, щоб барабан був заповнений приблизно на дві третини. Повітряний простір у машинці потрібен не просто так - він забезпечує якісне змішування води і миючих засобів. Це просте правило, але багато хто ним нехтує.

Використати капсули для прання треба розумно та обережно (фото: Freepik)

Кількість і зберігання капсул

Інколи ми думаємо: більше - значить краще. Але з капсулами для прання це не працює. Якщо покласти дві або три капсули замість однієї, вони можуть не розчинитися повністю через брак води.

Для прання до 3 кг сухої білизни достатньо лише однієї капсули. Ще один важливий момент - зберігання. Капсули варто тримати в оригінальній упаковці або в герметичному сухому контейнері.

Якщо вони намокнуть або затвердіють, їх буде складно розчинити навіть у гарячій воді. Здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається комфортне й ефективне прання.