Чому КАБи знову долітають до Запоріжжя: пояснення голови ОВА

Росія знову почала завдавати ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Ймовірно, ворог їх модернізував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За його словами, Україна вивчає два варіанти модернізації КАБів, яку могли провести росіяни. Це неофіційна інформація, а гіпотези, які перевіряються.

"Перший - швидкість руху КАБів, вона була більшою, ніж зазвичай. Другий - це той зв'язок, який використовувався КАБами, був удосконалений", - пояснив Федоров.

Він уточнив, що ці дві речі могли призвести до того, що Росія змогла вчора, 22 квітня, вдарити авіабомбами по Запоріжжю.