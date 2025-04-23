Почему КАБы снова долетают до Запорожья: объяснение главы ОВА

Россия снова начала наносить удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Вероятно, враг их модернизировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По его словам, Украина изучает два варианта модернизации КАБов, которую могли провести россияне. Это неофициальная информация, а гипотезы, которые проверяются.

"Первый - скорость движения КАБов, она была больше, чем обычно. Второй - это та связь, которая использовалась КАБами, была усовершенствована", - объяснил Федоров.

Он уточнил, что эти две вещи могли привести к тому, что Россия смогла вчера, 22 апреля, ударить авиабомбами по Запорожью.