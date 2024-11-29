Чому іржавіють автомобілі: причини та методи боротьби

Корозія кузова – один з головних чинників, який знижує залишкову вартість автомобіля і який врешті-решт виводить його з ладу. Чому взагалі іржавіють наші машини і чому з цим нічого не можна вдіяти?
Про те, як усунути причини корозії автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild і Autocentre.
Корозія – один з видів саморуйнації металів. Їй піддаються в принципі будь-які метали на основі заліза, у тому числі і ті сталі, з яких роблять кузови автомобілів. Починається корозія автомобільного кузова відразу по тому, як кисень – неодмінний учасник процесу – дістанеться до власне металу. Тобто якщо ми говоримо про автомобілі, то початок і процес їхнього іржавіння напряму залежить від рівня антикорозійного захисту.
Іншими словами, машина зі сталевим кузовом ржавіє від того моменту, коли припиняється робота його антикорозійного захисту – заводського чи додаткового. При тому що у різних автовиробників та у різних моделей якість цього захисту суттєво відрізняється.
Розглянемо конкретні причини початку масштабних корозійних процесів.
Слабкий заводський антикорозійний захист. Йдеться не тільки про гальванічне покриття на деталях і нанесені на них антикорозійні матеріали, а й про недосконалу в цьому плані конструкцію кузова і про зовнішнє лакофарбове покриття;
Експлуатаційні втрати антикорозійних покриттів. Першою страждає антикорозійна мастика днища та колісних арок, де деталі постійно бомбардуються камінням та де вони контактують з нерівностями шляхів, наледями та випадковими предметами;
Вікові зміни антикорів на кузові. Найсумніше, що в першу чергу здається захист закритих об’ємів, який важко проконтролювати: в порожнинах дверей, порогів, лонжеронів, тунелів з подвійними стінками. Також дуже підступні зони – стики і шви деталей. Їх захищає спеціальний герметик, але він з часом може пересихати, відтоді тріскається і починає пропускає під себе вологу;
Несприятливі умови зберігання. Якщо в гаражі погана вентиляція, атмосфера у ньому волога, а машина мокра від дощів та солоних розчинів з дороги, наявна корозія розвивається прискореними темпами.
Якщо знати, як прогресує цей найперший ворог автомобіля, дбайливому власнику буде простіше запобігти його атакам або як мінімум зупинити їх.
Починається іржавінню з пошкодження антикорозійного шару: фарби, гумо-бітумної чи полімерної мастики, гальванічного покриття. В місці пошкодження на метал потрапляє повітря, з якого рано чи пізно осяде конденсат, а то й до металу пробереться відверта волога. Незабаром, через кілька днів чи кілька тижнів, ця волога і повітря дадуть старт іржавінню деталі.
А якщо деталь захищена оцинковкою чи фосфатуванням? Справді, захисне гальванічне покриття затримає корозію в цій точці аж на кілька років. В такому випадку у власника буде більше часу, щоб побачити пошкодження, зачистити метал до блиску і нанести нове захисне покриття.
Проте, часто буває, що таке вогнище корозії виникає під шаром мастики, яка після удару, наприклад, камінням, зберігає свою зовнішню цілісність, але пропускає під себе вологе повітря. В такій ситуації іржа встигає проїсти метал наскрізь, аж поки власник чи майстри СТО помітять проблему. Зачищати вже нічого, потрібні зварювальні роботи або заміна деталі.
Проте, найтяжчих ушкоджень автомобілю завдає корозія в закритих об’ємах – порогах, дверях, силових коробах. Захисний антикор всередині цих деталей тріскається від пересихання, через що метал обнажається і стає доступним для вологи і повітря.
Тому слід оновлювати внутрішній захист таких порожнин превентивно, приблизно кожні 3 – 5 років, застосовуючи антикори з інгібіторами корозії і витіснювачами вологи. Це недешева і складна, а тому непопулярна процедура. Відтак, питання вирішується по-іншому: внутрішню корозію не лікують, натомість потім замінюють з’їдені іржею деталі шляхом зварювальних робіт. І відповідно, після того машину треба підфарбовувати, що ще більше піднімає ціну ремонту.
Принципово важливо розпочати боротьбу з корозією вчасно – коли вона ще не набрала сили і коли ще є метал, який можна захищати. Адже з одного боку, немає вічних автомобілів – перемога корозії над сталлю є лише питанням часу і умов утримання. А з іншого боку, є достатньо прикладів того, як навіть кузови з найгіршою репутацією мають чудовий вигляд і у віці в півстоліття – тільки тому, що перший власник вчасно задув свою "ластівку" правильним антикором.
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