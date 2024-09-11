Чому гарчить глушник у авто: ймовірні несправності та можливе покарання

Система, проблеми якої всерйоз на швидкість не впливають, але які впливають на нерви оточуючих громадян і водія, а можуть вплинути і на його гаманець. Чому глушник іноді не глушить шум вихлопу і що з цим робити?
Про кілька причин нештатної роботи глушника автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Autocar.
Якщо чесно, з вихлопною системою можуть трапитися негаразди більш масштабні, ніж зайвий шум. Але про забитий чи зруйнований каталізатор та проблеми з кисневими датчиками ми поговоримо наступного разу, а сьогодні розберемося з шумом, який відмовляються глушити глушники сучасного автомобіля. Точніше, не тільки власне глушники, а вся система вихлопу і глушіння.
Еластичний елемент – так звана гофра, яка є майже на кожному авто з переднім приводом, часто страждає при зустрічі з асфальтовими хвилями, камінням і глибокими вибоїнами. Звук вихлопу може змінитись не відразу після пошкодження, але навіть маленька дірочка у гофрованій частині буде розвиватись, і за сотню-другу кілометрів – прошу: какофонія при кожній перегазовці у всій її красі. Пошкоджену гофру можна тільки замінити, причому найчастіше не обійтися без зварювальних робіт. У продажу є ціла гама цих гнучких елементів – різного діаметру та довжини, і радимо вам не мудрувати, а придбати саме такий, який стояв на машині з заводу.
Попри те, що виробники намагаються зробити корпуси (бувалі водії кажуть банки) глушників вічними, застосовуючи нержавіючу сталь і різні конструктивні хитрощі, вони все одно іржавіють. Причина у температурних перепадах і кислотному середовищі, які провокують виникнення і розвиток корозії навіть тоді, коли автомобіль подовгу відпочиває в гаражі. В принципі є випадки, коли є сенс звернутись до зварювальника, який залатає одну-дві невеликі дірочки. Але ці напівзаходи допоможуть лише на короткий термін, бо корозія зазвичай розвивається у більш-менш великій зоні глушника; причому – зсередини. Тож перш ніж латати дірки, оплачуючи монтаж-демонтаж глушника та зварювальні роботи, порахуйте, наскільки дорожче обійдеться покупка і встановлення нової деталі.
Труби, які з’єднують між собою компоненти вихлопної системи, нерідко теж спричиняють надто гучний звук. До дірок труби іржавіють нечасто, але вони можуть розстикуватись через ту ж корозію чи після удару у нерівності шляху. Поширена проблема – відокремлення труби від банки глушника там, до вони зварені між собою. Причина може бути не тільки в корозії, а й в утомі металу в місті шва, і в надмірних навантаженнях на систему. Якщо іржі у місці від’єднання не багато, є сенс приварити трубу на місце. Тільки це має зробити кваліфікований зварювальник, який зможе попутно організувати підсилення проблемного місця.
Може здатися дивним, але отримати штраф за надто гучний вихлоп в Україні доволі складно. Так, п. 31.4.6 Правил дорожнього руху забороняє експлуатацію транспортного засобу, якщо у нього "несправна система випускання відпрацьованих газів" (штраф згідно 121 ч.1 КоАП України 340 грн.). Але якщо водій скаже, що дірка у глушнику утворилася десять хвилин тому і він прямує ремонтувати її до СТО, це вже буде не експлуатація, а рух "якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту". Що згідно з п. 31.5 ПДР не вважається порушенням, оскільки не є експлуатацією.
Та і довести факт несправності глушника з боку патрульних на дорозі практично неможливо (якщо тільки сам глушник не тягнеться по асфальту) – приладів для вимірювання шуму в арсеналі правоохоронців офіційно не передбачено.
Рівно рік тому багато шуму наробив законопроект про заборону шуму авто та мотоциклів №9564 від 04.08.2023. Той емоційний документ передбачав штрафи від 17 000 до 34 000 грн. і позбавлення водія прав на 3 – 6 місяців. З низкою застережень від експертів та самих законотворців проект пройшов дві експертизи і один Комітет Верховної Ради, але як і очікувалося, остаточно так і не був прийнятий. Схоже, з тієї ж самої причини: через "складність отримання доказів того, що ті чи інші дії особи порушують правила додержання тиші в населених пунктах".
Але це не означає, що можна кататись вулицями міст і сіл з дірявим глушником і позбавляти спокою своїх співвітчизників. Зрештою, крім ПДР у водія і громадянина мають бути власні обмеження – хоча б у вигляді сумління.
За винятком ситуацій з травматичними пошкодженнями окремих елементів, вихлопну систему краще ремонтувати комплексно. Так, на перший погляд це обійдеться дорожче, аніж замінювати компоненти кожен окремо з перервою в півроку. Але врешті решт ви зекономите і гроші, і купу часу, якщо одного дня заїдете на СТО і поміняєте всі старі глушники разом – тому що у більшості сучасних моделей ресурс усіх банок більш-менш однаковий.
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