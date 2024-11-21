Чому Європа не реагує на удар РФ по Україні новою ракетою: думка політолога
Більшість європейських лідерів досі не відреагували на удар Росії по Дніпру новою балістичною ракетою. Ймовірно, вони напрацьовують якусь позицію.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Петро Олещук.
"Справді цікаво, чому не має реакції (від Британії, Франції, Німеччини - ред.)? Мабуть, вони напрацьовують якусь позицію. Але вони будуть змушені реагувати, бо це потенційна небезпека і для них. Інша річ, якою може бути ця відповідь, щоб вона була адекватною", - сказав Олещук.
На його думку, якщо західні лідери знову виступлять з занепокоєнням, то це буде "команда фас" для режиму російського диктатора Володимира Путіна. Тому, як зазначив політолог, їм треба напрацьовувати якусь позицію.
Він нагадав про ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо зняття питання про "червоні лінії" у підтримці України та переходу до "стратегії невизначеності".
"Тобто, щоб не говорили чітко про "червоні лінії", які не будуть переходити, а щоб залишили перед собою різні варіанти, і щоб агресор думав, який з них будуть застосовувати. Я думаю, що до цього будуть повертатися", - додав Олещук.
Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, Росія здійснила ракетний удар по місту Дніпро, застосувавши, зокрема, міжконтинентальну балістичну ракету. Такою ракетою окупанти вдарили по Україні вперше.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по території України балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це було її випробування.
Що відомо про російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою та як на нього реагують в Україні та світі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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