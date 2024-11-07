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Чому досі в Україні не відключають світло і що буде далі: пояснили в уряді

Київ, Четвер 07 листопада 2024 06:00
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Чому досі в Україні не відключають світло і що буде далі: пояснили в уряді Графіки відключень світла в Україні не застосовують із 13 вересня (фото: Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

В Україні повернуто в роботу більше третини генерації, втраченої під час обстрілів росіянами. І це є головним фактором, який дає можливість не застосовувати обмеження надання послуг з енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка на брифінгу.

"Якщо ми говорили про пошкодження близько 9 ГВт генеруючих потужностей, то на сьогоднішній день більше третини енергетикам вдалося повернути в роботу. Це і є основним ключовим фактором, який дозволяє отримувати електроенергію без перебоїв. І це є фактором, який дозволяє робити обґрунтовані прогнози щодо проходження зими", – сказав Бойко.

Він також додав, що з очікуваних 1 ГВт від розподільчої генерації до кінця року може бути введено до 800 МВт, і це стане суттєвою підстраховкою від відключень в регіонах, де така генерація запрацює.

"До кінця року такої генерації може бути введено 600-800 МВт. Це не багато і не мало. Але це буде локальне гарантоване енергопостачання для тих, хто це зробив", – зазначив Бойко.

Графіки відключень світла в Україні не застосовують з 13 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, в уряді очікують, що за відсутності руйнувань енергооб'єктів зиму зможемо пройти або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями за температури до (-)5 градусів включно.

Дефіцит електроенергії може бути, якщо температура (-)10 градусів і нижче буде зберігатися три і більше днів поспіль.

Залежно від температури відключати можуть від однієї до трьох черг.

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Відключеня світла
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