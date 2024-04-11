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Чому дорожчає долар: експерт пояснив зростання попиту на валюту

Фото: Курс долара в Україні зростає через підвищення попиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні до долара зумовлені ситуативними чинниками. Водночас попит на валюту зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив експерт, готівковий сегмент ринку, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

"Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку", - написав він.

За його словами, загалом з початку цього року (станом на 5 квітня) гривня до долара девальвувала на 2,7%.

Водночас вагомим стримуючим фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який вже 1,5 роки зберігається на рівні 37-39 гривень за 1 долар, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари. З початку війни Україна отримала близько 85 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги (в т.ч. від МВФ - 8,1 млрд доларів), що дозволило не лише покрити дефіцит платіжного балансу, але й наростити валютні резерви, зазначив Данилишин.

"Подальша стабілізація валютної позиції залежить від достатності та ритмічності надходження зовнішньої допомоги", - додав він.

Подорожчання долара

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні.

Таким чином, у березні готівковий курс долара перевищив рівень березня минулого року (38,55 грн/долар). Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.

 

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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