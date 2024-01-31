Чому долар популярніший за євро і в якій валюті краще зберігати: відповідь експерта

Єдина європейська валюта, якій у січні 2024 року виповнилося 25 років, є надійною валютою для заощаджень та розрахунків. Проте долар ще довго залишатиметься основною валютою у світі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав екс-член Ради НБУ Віталій Шапран

Резервна валюта

"Євро є валютою, яка офіційно визнана МВФ резервною валютою, вона дуже популярна в нашому регіоні, кілька країн навіть підтримують монетарний режим фіксованого курсу до євро або до корзини валют, в який євро займає найбільшу частку", - сказав він.

За його словами, "долар у світі більш популярний для заощаджень та розрахунків і ще буде довго таким, але в європейському регіоні заощадження в євро диктує ринок".

"Мешканцям України я б радив не забувати і про гривню", - додав експерт.

Поки що в Україні традиційно валютою для заощаджень та встановлення цін на деякі товари є долар. За даними НБУ, за 2023 рік банки ввезли в Україну 7,8 млрд готівкових доларів, а євро - на 1,5 млрд в еквіваленті.

Коливання курсу та поради щодо вкладень у валюті

За час свого існування євро продемонстрував стабільність, навіть попри значно більшу кількість криз у зоні євро, ніж у США. Початковий курс євро/долар був зафіксований на рівні 1,18. Зараз цей курс - близько 1,09.

Проте протягом року курс євро до долара може суттєво коливатися, інколи на 10% і більше, і Шапран радить звертати увагу на це.

За його словами, людині без фахової підготовки досить легко втратити на коливаннях валютного курсу протягом 1-2 років.

"Тож щоб мінімізувати втрати накопичуйте у валюті витрат які плануєте. Якщо ви плануєте витрати в євро, то краще накопичувати в євро. Якщо витрати значні, наприклад на дорогі товари (авто, побутова техніка і т.д.) то варто поцікавитись у продавця формуванням ціни на імпорт, від якої валюти залежить ціна на товар", - сказав експерт.

Шапран також радить робити диверсифікацію валютного портфелю, особливо якщо немає чіткого уявлення про майбутні витрати.

"99% населення України здійснює витрати в гривні, тому це також має бути популярною валютою для заощаджень, тим більше що ставки за депозитами в гривні значно вищі за депозити в інвалюті, а ризик девальвації нацвалюти мінімальний", - сказав він.

За даними НБУ, у грудні 2023 року середня ставка за новими депозитами в гривні для населення становили 11,7% річних, у валюті - 1,0%.

Інші валюти

Як зазначив Шапран, іноземною валютою номер один залишається долар США, популярними є євро, британський фунт, канадський долар, цікавим для заощаджень є швейцарський франк.

"Частка інвалюти в портфелі заощаджень у кожного має бути своя, відповідно до витрат. Гривня та резервні валюти, визнанні МВФ, цілком підходять для заощаджень", - додав експерт.

Щодо перспектив збільшення частки євро в Україні для заощаджень по мірі процесу вступу до ЄС, то експерт не впевнений в цьому, оскільки поки ми маємо тренд до низьких ставок за валютними депозитами і досить низький ризик до суттєвої девальвації національної валюти.

"За підсумками 2023 року можна було отримати 15-17% річних у досить-таки пристойних банках, а оскільки курс долара та євро суттєво не змінився, то вигода очевидна", - сказав він.

Єдина європейська валюта

У зону євро тепер входять 20 країн з 27 країн Європейського Союзу, що робить її способом оплати близько 350 мільйонів осіб. Використовується також в шести інших європейських державах. Частка євро складає близько 20% у міжнародних резервах країн та близько 20% розрахунках SWIFT. Обсяг готівки у євро трохи менше, ніж долара США, але співставний.

Шапран переконаний, що євро збережеться в якості єдиної валюти для країн ЄС, "більше того зона євро буде розширюватись".