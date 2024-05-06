Чому Чехія дружила з РФ під час президентства Земана: пояснення глави МЗС
Чехія мала дружні зв'язки з РФ через попереднього проросійського президента Мілоша Земана та розповсюдження в країні російської культури.
Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в матеріалі РБК-Україна "Від Земана до Павела. Як Чехія стала одним з найзатятіших союзників України в Європі".
ЯК зауважив Ліпавський, скоріш за все тривалий час Чехія вважалася дружньою до Москви країною з проросійськими настроями через "симпатію до російських фільмів та літератури".
"Можливо, цьому сприяв той факт, що раніше у нас був президент, який захоплювався диктаторами, але ці часи давно минули. Чехи мають безпосередній досвід російських танків на наших вулицях, і навряд чи хтось симпатизує російським воєнним злочинам в Україні, які ми вважаємо злочинами і проти нас", - додав він.
Так, до березня 2023 року посаду президента Чехії обіймав Мілош Земан, який мав теплі стосунки з РФ та неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами після початку російської агресії щодо України у 2014 році.
Зокрема, він називав війну на Донбасі "громадянською", закликав скасувати санкції проти РФ та пропонував "заплатити" Україні за Крим і Донбас нафтою та газом.
Чехія розриває зв'язки з РФ
Нагадаємо, Чехія ще з минулого року намагається запровадити обмеження на пересування російських дипломатів на рівні Європейського союзу.
Нещодавно країна ініціювала плани на заборону російським дипломатам вільно пересуватися країнами Європейського союзу.
Перед цим Прага хотіла, щоб дипломатам РФ видавали візи та дозволи на проживання, які дають можливість подорожувати лише територією країни перебування.
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