Чому автовиробники забороняють прогрівати автомобіль: подробиці

Хай собі автовиробники, вони можуть керуватись фінансовими міркуваннями – але ж є цілі країни, де прогрівати двигун перед поїздкою просто заборонено. Як це може бути?

Дві думки про прогрів мотора

Для пересічного водія прогрів двигуна – не таке вже стороннє питання. Адже з одного боку, холодний двигун не видає штатних характеристик і зношується в прискореному темпі, а з іншого – на прогрів потрібен додатковий час і додатковий бензин. А на додачу ще й повітря даремно забруднюється. І саме останній чинник, як виявляється, часто виявляється ключовим.

Сучасні автовиробники часто пишуть у керівництві з експлуатації про те, що прогрівати холодний двигун не треба, а якщо потрібно, то не більше 10 – 30 секунд (бензин) або 1 – 2 хвилин (дизель). Чому? Все дуже просто: з екологічних міркувань.

Справа у тому, що режим холостого ходу – один з найважчих для двигуна. І серед іншого, через несприятливі умови сумішоутворення робота на холостому супроводжується підвищеною токсичністю відпрацьованих газів. А в холодному стані вміст шкідливих речовин у вихлопі ще більше.

Тому для зниження загальної шкідливості авто водієві рекомендується скоротити час роботи на холостому ходу до мінімуму. Але серед автомобільних інженерів є думка, що це не завжди добре для самого мотора.

Чому двигун бажано прогрівати

Якщо виходити з суто технічної точки зору, прогрів моторові, хоча б частковий, таки потрібен. Тому що тільки на гарячому двигуні в циліндрах утворюються найбільш сприятливі умови для згорання пального і для змащування відповідальних деталей. І найвищу ефективність та найменший знос має тільки двигун, прогрітий до робочої температури (90 – 110 С).

Проте, і наполегливо прогрівати сучасний двигун до номінальної робочої температури на парковці теж не обов’язково. Досвідчені (і терплячі!) водії доводять температуру до 50 – 70 градусів С і рушають в дорогу. Проте спочатку рухаються повільно, без великих навантажень на двигун – тримаючи стрілку тахометра не нижче 1500 – 2000 об/хв. і не вище 4500 – 5500 об/хв. А вже по досягненні робочих градусів починають використовувати машину у звичайному режимі.

Якщо коротко

Виходить так, що ставлення водія до прогріву залежить від його принципової позиції – чи слухатись виключно свого автовиробника, чи враховувати також загальнотехнічні постулати. І якщо на одному боці – екологія і економія часу, то з іншого – продовження ресурсу силового агрегата.

Додаткові аргументи за прогрів: морозного дня геть холодний двигун буде схильний до ривків і триматиме підвищені оберти, що призводить до пробуксовок на слизькій дорозі. Але навіть якщо на вашому маршруті чистий асфальт, в мороз таки бажаний невеликий прогрів – тому що навантажувати геть холодний двигун не рекомендується. До речі, якщо у вас автоматична трансмісія, під час короткого прогріву мотора на парковці варто тим чи іншим способом прогріти і коробку передач – "автомати" теж не люблять їзди "на холодну".