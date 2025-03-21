Чоловік помер, а жінка - в реанімації. У Дніпрі зафіксували перші випадки ботулізму
У Дніпрі сімейна пара заразилась ботулізмом, це перші випадки захворювання в області цьогоріч. Жінка зараз перебуває у важкому стані у реанімації, чоловік - помер.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.
Що відомо про випадки ботулізму
Сімейна пара 1964 року народження з'їла сушену непатрану річкову рибу (тарань). Жінку у важкому стані забрали у реанімацію 16 березня, вона перебуває на інтенсивній терапії. Чоловік звернувся за допомогою наступного дня, його госпіталізували, але на ранок він помер. В обох встановили діагноз "ботулізм".
За цими випадками захворювання спеціалісти Дніпровського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводять епідрозслідування.
Додамо, що торік у цьому регіоні зареєстрували 6 випадків захворювання на ботулізм. Усі були пов’язані зі вживанням риби: в’яленої, копчено-сушеної, рибної консерви невідомого походження.
Чим небезпечна хвороба
Ботулізм - це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків, дуже небезпечне і в багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Їх спори присутні у ґрунті і можуть там існувати довгі роки.
Небезпеку становить саме ботулотоксин, що виробляє Cl.botulinum. Потрапляючи у шлунок людини, соляна кислота не руйнує його, токсин з кров’ю поширюється організмом до головного і спинного мозку та викликає важкі наслідки.
Інфекція не передається від людини до людини. Хворий може становити небезпеку лише через виділення бактерій ботулізму з фекаліями.
Причиною ботулізму можуть стати продукти домашнього приготування/консервування: м’ясо, риба, рідше овочі. Найчастіше заражаються через споживання непатраної риби прісноводних водойм домашнього виготовлення - соленої, в’яленої, сушеної та риби холодного копчення.
Як розпізнати захворювання
Перші прояви захворювання найчастіше з'являються за 12-24 годин після споживання зараженої продукції. Інкубаційний період становить від 2-3 годин до 10 діб.
Симптоми ботулізму:
- підвищена температура;
- сухість у роті;
- ускладнення ковтання;
- невиразність мови;
- двоїння в очах;
- помутніння та опущення повік;
- м’язова слабкість;
- запаморочення;
- нудота і блювання;
- пронос, здуття живота і закреп;
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно звернутись до медиків. Лікування триває тижні, іноді й місяці. При відсутності медичної допомоги на 2-3 добу може настати смерть.
Слід уникати споживання консерви й риби, що зберігались не належним чином, або якість і технології приготування яких викликають у вас підозру.
Симптоми хвороби (інфографіка ЦГЗ)
Читайте також про те, що торік у Львові жінку госпіталізували із ботулізмом, як саме вона заразилась - невідомо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.