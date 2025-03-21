Чоловік помер, а жінка - в реанімації. У Дніпрі зафіксували перші випадки ботулізму

У Дніпрі сімейна пара заразилась ботулізмом, це перші випадки захворювання в області цьогоріч. Жінка зараз перебуває у важкому стані у реанімації, чоловік - помер.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Що відомо про випадки ботулізму

Сімейна пара 1964 року народження з'їла сушену непатрану річкову рибу (тарань). Жінку у важкому стані забрали у реанімацію 16 березня, вона перебуває на інтенсивній терапії. Чоловік звернувся за допомогою наступного дня, його госпіталізували, але на ранок він помер. В обох встановили діагноз "ботулізм".

За цими випадками захворювання спеціалісти Дніпровського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводять епідрозслідування.

Додамо, що торік у цьому регіоні зареєстрували 6 випадків захворювання на ботулізм. Усі були пов’язані зі вживанням риби: в’яленої, копчено-сушеної, рибної консерви невідомого походження.

Чим небезпечна хвороба

Ботулізм - це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків, дуже небезпечне і в багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Їх спори присутні у ґрунті і можуть там існувати довгі роки.

Небезпеку становить саме ботулотоксин, що виробляє Cl.botulinum. Потрапляючи у шлунок людини, соляна кислота не руйнує його, токсин з кров’ю поширюється організмом до головного і спинного мозку та викликає важкі наслідки.

Інфекція не передається від людини до людини. Хворий може становити небезпеку лише через виділення бактерій ботулізму з фекаліями.

Причиною ботулізму можуть стати продукти домашнього приготування/консервування: м’ясо, риба, рідше овочі. Найчастіше заражаються через споживання непатраної риби прісноводних водойм домашнього виготовлення - соленої, в’яленої, сушеної та риби холодного копчення.

Як розпізнати захворювання

Перші прояви захворювання найчастіше з'являються за 12-24 годин після споживання зараженої продукції. Інкубаційний період становить від 2-3 годин до 10 діб.

Симптоми ботулізму:

підвищена температура;

сухість у роті;

ускладнення ковтання;

невиразність мови;

двоїння в очах;

помутніння та опущення повік;

м’язова слабкість;

запаморочення;

нудота і блювання;

пронос, здуття живота і закреп;

ураження м’язів шиї та кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно звернутись до медиків. Лікування триває тижні, іноді й місяці. При відсутності медичної допомоги на 2-3 добу може настати смерть.

Слід уникати споживання консерви й риби, що зберігались не належним чином, або якість і технології приготування яких викликають у вас підозру.

Симптоми хвороби (інфографіка ЦГЗ)