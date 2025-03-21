Мужчина умер, а женщина - в реанимации. В Днепре зафиксировали первые случаи ботулизма

В Днепре семейная пара заразилась ботулизмом, это первые случаи заболевания в области в этом году. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, мужчина - умер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Что известно о случаях ботулизма

Семейная пара 1964 года рождения съела сушеную непатраную речную рыбу (тарань). Женщину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию 16 марта, она находится на интенсивной терапии. Мужчина обратился за помощью на следующий день, его госпитализировали, но на утро он умер. У обоих установили диагноз "ботулизм".

По этим случаям заболевания специалисты Днепровского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области проводят эпидрасследование.

Добавим, что в прошлом году в этом регионе зарегистрировали 6 случаев заболевания ботулизмом. Все были связаны с употреблением рыбы: вяленой, копчено-сушеной, рыбной консервы неизвестного происхождения.

Чем опасна болезнь

Ботулизм - это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, очень опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Их споры присутствуют в почве и могут там существовать долгие годы.

Опасность представляет именно ботулотоксин, который производит Cl.botulinum. Попадая в желудок человека, соляная кислота не разрушает его, токсин с кровью распространяется по организму в головной и спинной мозг и вызывает тяжелые последствия.

Инфекция не передается от человека к человеку. Больной может представлять опасность только из-за выделения бактерий ботулизма с фекалиями.

Причиной ботулизма могут стать продукты домашнего приготовления/консервирования: мясо, рыба, реже овощи. Чаще всего заражаются из-за потребления непатраной рыбы пресноводных водоемов домашнего изготовления - соленой, вяленой, сушеной и рыбы холодного копчения.

Как распознать заболевание

Первые проявления заболевания чаще всего появляются через 12-24 часов после употребления зараженной продукции. Инкубационный период составляет от 2-3 часов до 10 суток.

Симптомы ботулизма:

повышенная температура;

сухость во рту;

затруднение глотания;

невнятность речи;

двоение в глазах;

помутнение и опущение век;

мышечная слабость;

головокружение;

тошнота и рвота;

понос, вздутие живота и запор;

поражение мышц шеи и конечностей.

При малейшем подозрении на ботулизм следует немедленно обратиться к медикам. Лечение длится недели, иногда и месяцы. При отсутствии медицинской помощи на 2-3 сутки может наступить смерть.

Следует избегать потребления консервы и рыбы, что хранились не должным образом, или качество и технологии приготовления которых вызывают у вас подозрение.

Симптомы болезни (инфографика ЦОЗ)