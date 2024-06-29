Чоловік підірвав гранату посеред Луцька. Його затримала СБУ

Фото: СБУ затримала чоловіка в Луцьку за підрив гранати (ssu.gov.ua)

У суботу, 29 червня, у центрі Луцька чоловік підірвав гранату. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Чоловіка, який підірвав гранату, затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Ним виявився 23-річний житель Хмельницької області. "Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії", - розповіли в СБУ. Крім того, СБУ закликала повідомляти їй про факти виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, або ж про підозрілих осіб. "Інформація, яка надійде до СБУ, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована", - зазначають в спецслужбі.