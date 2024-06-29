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Чоловік підірвав гранату посеред Луцька. Його затримала СБУ

Луцьк, Субота 29 червня 2024 20:31
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Чоловік підірвав гранату посеред Луцька. Його затримала СБУ Фото: СБУ затримала чоловіка в Луцьку за підрив гранати (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 29 червня, у центрі Луцька чоловік підірвав гранату. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Чоловіка, який підірвав гранату, затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Ним виявився 23-річний житель Хмельницької області.

"Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії", - розповіли в СБУ.

Крім того, СБУ закликала повідомляти їй про факти виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, або ж про підозрілих осіб.

"Інформація, яка надійде до СБУ, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована", - зазначають в спецслужбі.

Нагадаємо, сьогодні вночі подібний інцидент стався в Києві. Там чоловік підірвав гранату в одному з житлових кварталів Деснянського району. В результаті вибуху постраждало 11 автомобілів.

А до цього невідомий підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі. Чоловік погрожував гранатою водію та вимагав відвезти його на кордон з Білоруссю.

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Служба безпеки України Луцьк
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