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Мужчина взорвал гранату посреди Луцка. Его задержала СБУ

Луцк, Суббота 29 июня 2024 20:31
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Мужчина взорвал гранату посреди Луцка. Его задержала СБУ Фото: СБУ задержала мужчину в Луцке за подрыв гранаты (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 29 июня, в центре Луцка мужчина взорвал гранату. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подорвавшего гранату мужчину задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области.

"Мотивы его поступка устанавливаются. К счастью, никто не пострадал. Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия", - рассказали в СБУ.

Кроме того, СБУ призвала сообщать ей о фактах выявления подозрительных или взрывоопасных предметов, или же о подозрительных людях.

"Информация, которая поступит в СБУ, обязательно будет проверена. Конфиденциальность гарантирована", - отмечают в спецслужбе.

Напомним, сегодня ночью подобный инцидент произошел в Киеве. Там мужчина взорвал гранату в одном из жилых кварталов Деснянского района. В результате взрыва пострадали 11 автомобилей.

А до этого неизвестный взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи. Мужчина угрожал водителю гранатой и требовал отвезти его на границу с Беларусью.

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Служба безопасности Украины Луцк
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