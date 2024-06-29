Мужчина взорвал гранату посреди Луцка. Его задержала СБУ
В субботу, 29 июня, в центре Луцка мужчина взорвал гранату. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Подорвавшего гранату мужчину задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области.
"Мотивы его поступка устанавливаются. К счастью, никто не пострадал. Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия", - рассказали в СБУ.
Кроме того, СБУ призвала сообщать ей о фактах выявления подозрительных или взрывоопасных предметов, или же о подозрительных людях.
"Информация, которая поступит в СБУ, обязательно будет проверена. Конфиденциальность гарантирована", - отмечают в спецслужбе.
Напомним, сегодня ночью подобный инцидент произошел в Киеве. Там мужчина взорвал гранату в одном из жилых кварталов Деснянского района. В результате взрыва пострадали 11 автомобилей.
А до этого неизвестный взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи. Мужчина угрожал водителю гранатой и требовал отвезти его на границу с Беларусью.
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