UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловік осквернив ханукію в центрі Києві, його затримала поліція

Фото ілюстративне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві на площі Майдан Незалежності чоловік осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята Ханука монумент. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

Співробітники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому було видно, що невідомий чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений монумент.

"Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження", - повідомили в поліції.

В разі доведення провини, підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, вечері 7 грудня розпочалось свято Хануки, яке традиційно відзначають протягом 8 днів. Це велике юдейське свято, яке з 2019 року пропонують внести до списку державних свят України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ