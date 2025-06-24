Мужчина арендовал Диснейленд в Париже, чтобы жениться на 9-летней украинке: детали жуткой истории

В Париже разгорелся грандиозный скандал из-за события в местном Диснейленде. 39-летний мужчина обратился к администрации парка развлечений с просьбой предоставить территорию в аренду ради свадебной церемонии. Однако выяснилось, что его "невеста" - 9-летняя девочка из Украины.

Что известно об этой жуткой истории и кем оказался мужчина, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Свадьба или День принцессы?

В субботу в парк Диснейленд в Марн-ла-Валле собралось около 100 гостей, семьи жениха и невесты. Администрация разрешила устроить свадебную церемонию рано утром, чтобы после парк мог принимать посетителей.

Но работники парка были шокированы, когда из машины вышла невеста в свадебном платье - выяснилось, что это 9-летняя девочка. На место происшествия сразу вызвали полицию, которая арестовала четырех человек - жениха - 39-летнего британца, маму невесты - 41 летнюю украинку и свидетелей - 24-летнюю женщину и 55-летнего мужчину, у которых было гражданство Латвии.

Как объяснял "жених", свадьба была не настоящая, а постановочная, и все гости - просто массовка. При этом, администрации Диснейленда мужчина сказал, что это будет настоящая свадьба.

Гражданка Латвии должна была сыграть роль сестры невесты, а 55-летний мужчина - отца невесты.

Но оказалось, что дело гораздо хуже

По информации прокуроров города Мо, 39-летний британец является известным в Великобритании сексуальным преступником против несовершеннолетних. Он значится в британском реестре сексуальных преступников и разыскивается на национальном уровне за невыполнение обязательств, вытекающих из его регистрации.

Мужчину, которого называют "заказчиком" свадебного трюка, обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и краже личных данных. По предварительной информации, он потратил около (примерно 136 000 евро или 5,9 млн гривен) на аренду части территории Диснейленда для этого события.

Главным действующим лицом "церемонии" должна была быть 9-летняя украинская девочка, которую сопровождала ее 41-летняя мать. Мать якобы заявила следователям, что хотела организовать для дочери "день, достойный принцессы".

Следствие установило, что все событие должно было транслироваться в прямом эфире в социальных сетях, а "статисты" (около 100 французов), которых якобы набрали по объявлению онлайн, должны были выполнять роль свадебных гостей. Людям сказали, что они примут участие в "репетиции" свадьбы в Диснейленде. Организаторы попросили парк развлечений сохранить все событие "конфиденциальным".

Реакция и последствия

Руководство Диснейленда утверждает, что их "обманули". Представитель прокурора Мо заявил: "Организатор выдавал себя за гражданина Латвии и использовал поддельные документы, чтобы обеспечить заключение договора о приватизации парка".

"Свадебная церемония" должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия в тематическом парке проводятся вне рабочего времени для общественности. Прокурор заявил, что расследование показало: "брак" на самом деле был "фиктивной церемонией, которую должны были снять на видео в частном порядке".

Британца подозревают в "вербовке с помощью гражданина Латвии других граждан Латвии для обеспечения бесперебойного проведения мероприятия, а также около 100 французских статистов, которых фальшиво представили в парижском Диснейленде как гостей свадьбы".

Прокуратура подчеркнула, что ребенок, который прибыл во Францию за два дня до события, не подвергался "никакому насилию, ни физическому, ни сексуальному" и "не был вынужден играть роль" невесты.

"Гости" были шокированы

Приглашенные "гости", которые были наняты как статисты, также были шокированы. Один из них рассказал: "Мы все думали, что поедем на свадьбу... Все были ошеломлены, когда мы поняли, что на самом деле происходит. Диснейленд действовал чрезвычайно профессионально - они отменили все, как только поняли, что невеста была ребенком. Это было очень шокирующе".

Также гости рассказывали, что девочка в свадебном платье выглядела напуганной и растерянной. Когда мама взяла ее на руки, все увидели, что к ее ногам были скотчем приклеены туфли на каблуках.

Другой статист описал "панику" за кулисами: "Я видела, как сотрудники Диснея шли, на грани слез. А этот мужчина, проходивший позади меня, сказал на английском: "Девочке 9 лет, мы все останавливаем!".

Сейчас под арестом остается 39-летний британец и 24-летняя гражданка Латвии. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Мужчина, которого пригласили на роль отца невесты, рассказал, что его завербовали для выполнения роли и обещали заплатить 12 000 евро. Он понял, что невесте всего 9 лет фактически одновременно со всеми - во время церемонии.

Для чего мужчина организовал эту свадьбу и как на этот фарс согласилась мама девочки - следствие пока не сообщает.