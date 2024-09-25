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Чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки в Києві: постраждав підліток (фото)

Київ, Середа 25 вересня 2024 13:10
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Чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки в Києві: постраждав підліток (фото) Фото: у Києві постраждав підліток, після того, як пасажир кинув пляшку у вікно маршрутки (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві 12-річний підліток постраждав, коли їхав маршруткою. Пасажир після конфлікту з водієм кинув пляшку у вікно автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"Чоловік сів у маршрутку, яка прямує від метро Чернігівська до житлового масиву Троєщина. В салоні у нього виникла суперечка з водієм", - йдеться у повідомленні.

Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки.

"Розбив вікно та травмував хлопчика, який перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", - додали у прокуратурі.



За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 30-річному чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві, в результаті якого малолітня дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тис. гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, минулого року в мережі поширили відео, на якому видно, як компанія підлітків трощить вагон електрички Київ-Яготин. Їх було щонайменше 7 осіб.

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