Чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки в Києві: постраждав підліток (фото)

У Києві 12-річний підліток постраждав, коли їхав маршруткою. Пасажир після конфлікту з водієм кинув пляшку у вікно автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру .

"Чоловік сів у маршрутку, яка прямує від метро Чернігівська до житлового масиву Троєщина. В салоні у нього виникла суперечка з водієм", - йдеться у повідомленні.

Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки.

"Розбив вікно та травмував хлопчика, який перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", - додали у прокуратурі.