Чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки в Києві: постраждав підліток (фото)
У Києві 12-річний підліток постраждав, коли їхав маршруткою. Пасажир після конфлікту з водієм кинув пляшку у вікно автобуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.
"Чоловік сів у маршрутку, яка прямує від метро Чернігівська до житлового масиву Троєщина. В салоні у нього виникла суперечка з водієм", - йдеться у повідомленні.
Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки.
"Розбив вікно та травмував хлопчика, який перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", - додали у прокуратурі.
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 30-річному чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві, в результаті якого малолітня дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тис. гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.
Нагадаємо, минулого року в мережі поширили відео, на якому видно, як компанія підлітків трощить вагон електрички Київ-Яготин. Їх було щонайменше 7 осіб.
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