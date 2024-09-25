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Мужчина бросил бутылку в окно маршрутки в Киеве: пострадал подросток (фото)

Киев, Среда 25 сентября 2024 13:10
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Мужчина бросил бутылку в окно маршрутки в Киеве: пострадал подросток (фото) Фото: в Киеве пострадал подросток, после того, как пассажир бросил бутылку в окно маршрутки (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве 12-летний подросток пострадал, когда ехал в маршрутке. Пассажир после конфликта с водителем бросил бутылку в окно автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

"Мужчина сел в маршрутку, которая направляется от метро Черниговская к жилому массиву Троещина. В салоне у него возник спор с водителем", - говорится в сообщении.

После этого недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки.

"Разбил окно и травмировал находившегося в салоне мальчика. Он получил ушиб головы", - добавили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева 30-летнему мужчине сообщено о подозрении в хулиганстве, в результате которого малолетний ребенок получил телесные повреждения (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 34 тыс. гривен или пробационного надзора сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в прошлом году в сети распространили видео, на котором видно, как компания подростков крушит вагон электрички Киев-Яготин. Их было по меньшей мере 7 человек.

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