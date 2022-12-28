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Чоловіча збірна України втратила біатлоніста перед етапом у Словенії: що трапилося

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Поклюка, Середа 28 грудня 2022 12:46
Чоловіча збірна України втратила біатлоніста перед етапом у Словенії: що трапилося Фото: Артем Прима пропустить четвертий етап Кубка світу (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорців

Через проблеми зі здоров'ям зірковий біатлоніст Артем Прима в січні пропустить перегони у словенській Поклюці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

35-річний спортсмен не встигне відновитися за час святкової паузи біатлонного сезону. Старший тренер збірної України Юрай Санітра підтвердив пропуск досвідченим біатлоністом словенського етапу.

"У цей час, на початку другого триместру, будемо страждати й через Артема Приму, якому потрібно зробити корекцію через проблеми зі здоров'ям. До цього ж додалися ще й проблеми з коронавірусом, але, на щастя, без сильних наслідків", – пояснив фахівець.

Сам Прима натомість раніше сподівався відновитися до Поклюки. Однак, тепер він визнав, що досі змушений уникати великих навантажень, тож пропустить етап. Щоправда, поїде разом із командою до Словенії. У лавах збірної його замінить Руслан Ткаленко.

У сезоні 2022/23 ветеран набрав 69 очок у загальний залік Кубка світу. Наразі найкращий результат Прими – 10-те місце в гонці переслідування у французькому Ансі.

До слова, раніше українка Джима отримала нового партнера для Різдвяної гонки.

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