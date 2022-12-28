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Мужская сборная Украины потеряла биатлониста перед этапом в Словении: что произошло

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Поклюка, Среда 28 декабря 2022 12:46
Мужская сборная Украины потеряла биатлониста перед этапом в Словении: что произошло Фото: Артем Прима пропустит четвертый этап Кубка мира (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорцив

Из-за проблем со здоровьем звездный биатлонист Артем Прима в январе пропустит гонки в словенской Поклюке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

35-летний спортсмен не успеет восстановиться во время праздничной паузы биатлонного сезона. Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра подтвердил пропуск опытным биатлонистом словенского этапа.

"В это время, в начале второго триместра, будем страдать и из-за Артема Примы, которому нужно сделать коррекцию из-за проблем со здоровьем. К этому же добавились еще и проблемы с коронавирусом, но, к счастью, без сильных последствий", – объяснил специалист.

Сам Прима ранее надеялся восстановиться к Поклюке. Однако теперь он признал, что до сих пор вынужден избегать больших нагрузок, поэтому пропустит этап. Правда, поедет вместе с командой в Словению. В рядах сборной его заменит Руслан Ткаленко.

В сезоне 2022/23 ветеран набрал 69 очков в общий зачет Кубка мира. Наилучший в данный момент результат Примы – 10-е место в гонке преследования во французском Анси.

Кстати, ранее украинка Джима получила нового партнера для Рождественской гонки.

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