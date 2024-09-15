Чоловіча збірна України переграла найкращу команду світу на Шаховій олімпіаді-2024

У четвертому турі українці протистояли найсильнішій на даний момент шаховій команді світу. Усі її гравці мають рейтинг 2700+, тобто входять до топ-30.

Для порівняння, рейтинг найкращого на сьогодні українського шахіста – Павла Ельянова складає 2672 пункта. Утім, харків'янин за збірну не грає. А серед тих, хто поїхав у Будапешт, найвищий показник має Андрій Волокітін – 2660.

Матч з американцями вийшов наднапруженим. Волокітін на першій дошці поступився Фабіано Каруані. Натомість Руслан Пономарьов зіграв унічию із Леньєром Домінгесом. "Витягли" матч Антон Коробов та Василь Іванчук, які виграли свої партії у Рея Робсона та Веслі Со відповідно. Загальний рахунок зустрічі – 2,5:1,5 на користь українців.

Особливо слід відзначити Іванчука. Багаторічний лідер української команди нечасто виступає у індивідуальних топ-турнірах, тому й позиція у рейтингу 55-літнього шахіста зараз невисока – він лише 105-й (особистий рейтинг – 2651). Проте у Будапешті він здолав 10-го шахіста світу на цей момент Веслі Со.

Після чотирьох турів чоловіча українська команда входить до топ-8 лідерів, які мають по 8 очок із 8-ми можливих. Компанію вітчизняним шахістам склали Індія, Іспанія, Китай, В'єтнам, Азербайджан, Польща та Угорщина.

На жаль, жіноча збірна України не зуміла підтримати заспів чоловіків. Команда зазнала першої турнірної втрати, зігравши внічию з Туреччиною – 2:2. Єдину перемогу здобула Наталія Букса, Євгенія Долуханова поступилася суперниці, а Юлія Осьмак та Анна Ушеніна завершили партії внічию.

Наша збірна набрала 7 очок із 8-ми можливих і ділить 8-12-ті позиції. А лідирують з максимальним результатом Китай, Індія, США, Вірменія, Казахстан, Узбекистан та Монголія.

Ювілейна олімпіада Іванчука

Для ветерана української збірної Василя Іванчука Шахова олімпіада-2024 – 15-та в кар'єрі.

Львівський шахіст дебютував на найпрестижнішому командному турнірі ще у 1988 році, у складі збірної СРСР.

Іванчук – чотириразовий переможець олімпіад. Двічі у складі радянської команди (1988, 1990) та стільки ж – під прапором України (2004, 2010). Крім того, на його рахунку одна срібна та три бронзові нагороди.