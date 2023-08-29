Чоловіча збірна України оновила заявку за день до старту волейбольного Євро-2023

Тренерський штаб національної команди України з волейболу остаточно визначився з переліком виконавців для участі в цьогорічному чемпіонаті Європи серед чоловічих збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Керманич "синьо-жовтих" Угіс Крастіньш повезе на першість 14 волейболістів. Латвійський фахівець змушений був в останній момент внести зміни до заявки.

"В останній день заміна — вимушений крок. Травмувалися як Максим Дрозд, так і Дмитро Терьоменко. Замість них будуть Богдан Мазенко та Володимир Остапенко", – розповів тренер.

Восени на збірну України чекають два важливі турніри. Після Євро-2023 "синьо-жовті" у жовтні зіграють у кваліфікації до Олімпійських ігор. Раніше цьогоріч підопічні Крастіньша дійшла до фіналу Золотої Євроліги.

Склад волейбольної збірної України перед чемпіонатом Європи-2023:

зв'язуючі: Євстратов, Синиця

діагональні: Тупчій, Кісілюк

ліберо: Бойко, Канаєв

центральні блокувальники: Семенюк, Остапенко, Щуров, Мазенко

догравальники: Плотницький, Полуян, Кучер, Ковальов

На Євро-2023 збірна України потрапила до групи B. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть Болгарія, Фінляндія, Іспанія, Хорватія і Словенія. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди секстету. Перший матч українці зіграють 30 серпня проти словенської збірної.