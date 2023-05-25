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Чого Україна може очікувати від липневого саміту НАТО: відповідь Держдепу США

Фото: Вікторія Нуланд, заступник голови Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може отримати більш чітку підтримку від країн Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд під час Київського безпекового форуму.

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати чіткішого висловлення того, що ми вже говорили. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною та сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", - зазначила Нуланд.

За її словами, НАТО вже співпрацює з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки, і результати такої співпраці будуть помітними для нашої країни.

Липневий саміт НАТО

Офіційні представники України вже кілька разів коментували очікування від майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Одним з головних очікувань є узгодження гарантій безпеки для України на основі Kyiv Security Compact, створеного українською владою.

Також чиновники нашої країни розраховують, що союзники Альянсу конкретизують свою обіцянку про те, що Україна стане членом НАТО, яка була зроблена ще у 2008 році.

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