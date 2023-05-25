Чого Україна може очікувати від липневого саміту НАТО: відповідь Держдепу США

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати чіткішого висловлення того, що ми вже говорили. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною та сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", - зазначила Нуланд.

За її словами, НАТО вже співпрацює з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки, і результати такої співпраці будуть помітними для нашої країни.

Липневий саміт НАТО

Офіційні представники України вже кілька разів коментували очікування від майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Одним з головних очікувань є узгодження гарантій безпеки для України на основі Kyiv Security Compact, створеного українською владою.

Також чиновники нашої країни розраховують, що союзники Альянсу конкретизують свою обіцянку про те, що Україна стане членом НАТО, яка була зроблена ще у 2008 році.