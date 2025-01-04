Чого очікувати від курсу долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

За його словами, ухвалене рішення про зміну облікової ставки НБУ з 13% до 13,5% покликане дещо зміцнити гривню, та фактично розвантажити попит на міжбанку.

"Тобто, напруга від збільшеного попиту, що спостерігалася у другій половині грудня, може дещо спасти",- додав Лєсовий.

Як зазначив банкір, курсові зміни залишатимуться контрольованими та прогнозованими.

"Ми припускаємо, що за підсумком січня офіційний курс долара може зрости в межах 0,5-1%, але існує ймовірність, що курс коливатиметься в діапазоні 42-42,3 гривень. Тобто, курсові зміни будуть максимально прийнятними", - сказав банкір та нагадав, що в бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс у розмірі 45 грн/долар.

Лєсовий сказав, що у січні зазвичай значно зменшується активність громадян на готівковому ринку через зменшення бюджетних витрат. Цей суто сезонний фактор може позитивно позначитися на курсовій динаміці.

"Отже, попри тиск звідусіль, ситуація на валютному ринку залишатиметься задовільною. А грудневе збільшення облікової ставки може до міри зміцнити гривню",- сказав він.

Нагадаємо, курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до максимуму - 42,03 грн/долар. Минулого тижня курс продовжив зростання та оновив рекорд,- 42,08 грн/долара на 6 грудня.