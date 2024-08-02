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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 15:44
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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день після восьми днів падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,225 грн за 1 долар (+0,0860 грн).

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,646 гривень за 1 євро (+0,2447 грн).

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,25-41,28 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

За даними НБУ, у ІІ кварталі 2024 року тиск на обмінний курс гривні посилився через зростання чистого попиту на іноземну валюту.

За таких умов НБУ забезпечував помірні двосторонні коливання обмінного курсу та суттєво збільшив обсяги інтервенцій.

У результаті чистий продаж НБУ іноземної валюти у ІІ кварталі зріс до 8,3 млрд доларів порівняно з 5,8 млрд доларів у I кварталі 2024 року, а гривня ослабла до долара на 4,4% у середньому за квартал.

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