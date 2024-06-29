Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на липень

Протягом першого тижня липня, як і весь наступний місяць на валютному ринку спостерігатиметься відносний спокій, який виявиться в незначних коливаннях валютних курсів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

На його думку, коливання будуть в межах нових коридорів, сформованих на початку червня: на міжбанку 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро, а на готівковому ринку 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро.

"Тобто, як і передбачалося, після весняного досить активного періоду девальвації гривні, коли національна валюта втратила майже 4% своєї вартості, настав період мінливого затишшя", - сказав банкір.

Як зазначив Лєсовий, попри те, що саме у липні тиск інфляції стане більш відчутним (зміна тарифів на електроенергію, збільшення акцизів на пальне, можливе зростання споживчих цін через перебої з енергопостачанням), на противагу цьому впливатимуть суто економічні чинники, серед яких нові транші макрофінансові допомоги сумарно на 4,2 млрд доларів, ухвалені контракти на 16 млрд доларів за результатами Берлінської конференції, ухвалена Стратегія кредитування.

"Звісно, регулятору можливо доведеться відіграти більш активну роль, врівноважуючи попит і пропозицію на валюту, однак запас міцності дає йому змогу до більш гнучкої поведінки в питанні валютних інтервенцій", - сказав він.

За його словами, при цьому режим "керованої гнучкості" та відповідна система валютних змін навряд чи зміняться, а відтак не варто очікувати шалених курсових змін. Як це спостерігається вже не один місяць поспіль, після кількаденного періоду зростання курсів завжди настає період їх зниження і навпаки. Тобто ринок залишається більш-менш прогнозованим, а будь-які зміни вже не викликатимуть сенсаційного напруження.

Банкір також звернув увагу на низку непрямих чинників, які за певних обставин можуть вплинути на курсові показники: це передусім перебіг бойових дій, наслідки ворожих атак, ефективність механізмів протидії ворогу, суспільні настрої.

"Отже, перший тиждень липня стане логічним продовженням червня: валютні зміни відбуватимуться ледь не щодня, однак в межах допустимих нових коридорів. Через інфляційну складову роль регулятора може стати більш відчутною, що відобразиться на рівні валютних інтервенцій. Власне можна очікувати, що схожа ситуація триватиме протягом всього липня. Тобто з певною долею ймовірності можна сказати, що липень не віщує карколомних змін", - констатував Лєсовий.