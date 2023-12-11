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Чого чекати від візиту Зеленського в США: політолог дав прогноз щодо допомоги

Фото: президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін, Данило Крамаренко

Питання схвалення Сенатом США допомоги Україні в обсязі, запрошеному адміністрацією Джо Байдена, залежить переважно від компромісу між республіканцями, демократами та Білим домом. Нинішній візит українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон має інше завдання.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів політолог Володимир Фесенко.

На його думку, найбільшою помилкою українських чиновників цього року було давати публічні прогнози щодо воєнної ситуації, європейської інтеграції тощо.

Фесенко також зауважує, що ситуація в цьому питанні залежить не від України, а від можливості пошуку компромісу між республіканцями, демократами та Білим домом.

"Знайдуть вони цей компроміс найближчими днями? Тоді буде шанс, що буде проголосована допомога. Якщо не знайдуть, на жаль, є великий ризик, що не проголосують. Обидві сторони пішли на принцип, республіканці вимагають спочатку кордон, а потім все інше", - розповів він.

Також політолог додав, що представники Республіканської партії, окрім групи найзапекліших противників, не проти допомоги Україні.

"Навіть спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує, хоча раніше критикував", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Також зазначається, що навіть негативний сценарій не означатиме, що США припинять надавати Україні оборонну підтримку. Запасний варіант може бути схожим на те, як Вашингтон співпрацює з Ізраїлем, коли озброєння постачаються без необхідності голосування в Конгресі.

Фесенко резюмує, що хоча складно сказати, з чим саме Зеленський приїде зі США, його завданням є переконання партнерів у тому, що запізнюватися за допомогою більше не можна, постачання вже сповільнилося. Причому так, що Сили оборони зіткнулися з дефіцитом боєприпасів.

Візит Зеленського до Вашингтона і питання допомоги США для України

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня відвідає Сполучені Штати Америки. У нього запланована зустріч із президентом Джо Байденом. Також Зеленський 12 грудня має виступити перед американськими сенаторами.

Все це відбувається на тлі розбіжностей щодо нового фінансування допомоги Україні у Конгресі. Минулого тижня у Сенаті пакет, до якого входить допомога для України, відмовилися підтримати республіканці. Вони вимагають від Білого дому посилення безпеки кордонів.

Більш детально про поїзд Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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