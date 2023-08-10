Чмут оцінив, чого не вистачає українській армії для успіху на полі бою

Волонтер на питання про те, чого не вистачає для успішного контрнаступу, відповів: "Мізків, боєприпасів, людей, бронетехніки. І всього решту". Зокрема, на думку Чмута, українській армії не вистачає сучасних літаків, які є універсальним інструментом.

"Літаки глобально для країни - пріоритет номер один після боєприпасів зараз. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть в наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали", - пояснив він.

Також Чмут додав, що у війні важлива кількість бойового складу, але якість важливіша. Зокрема, якщо мова йде про керівників та командирів.

"Це не значить, що супер-топ солдат замінить десятьох не супер-топ. Але десять супер-топ можуть бути кращими, ніж сто не супер-топ, наприклад... Мізки - це про планування, бо з цим є проблеми, на рівні командирів бригад, командирів батальйонів, армійських корпусів. А люди - про якість тих людей, які реалізовують цей план", - сказав волонтер.

Контрнаступ України

Нагадаємо, що цього літа українські військові активізували наступальні дії на декількох напрямках фронту, а саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

При цьому українські захисники та керівництво країни пояснюють, що найбільшою перепоною контрнаступу стали мінні поля окупантів, а також збудована ворогом потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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