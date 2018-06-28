ЧМ 2018: турнирная таблица на 28 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды пробились в плей-офф из групп G и H

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 28 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 28 июня

В предпоследний день группового этапа ЧМ 2018 было сыграно 4 матча. На "Казань Арене" прошел поединок между сборными Кореи и Германии (группа F) со счетом 2:0. Обе команды не набрали нужное количество баллов для дальнейшего участия в 1/8 финала. В Екатеринбурге в рамках группы F состоялась игра Мексики и Швеции (счет 0:3). Эти две сборные прошли в плей-офф.

На стадионе "Спартак" сыграли Сербия и Бразилия (группа Е). Со счетом 0:2 в плей-офф вышла команда Бразилии. Матч группы Е между Швейцарией и Коста-Рикой прошел в Нижнем Новгороде вничью 2:2. Коста-Рика утратила шанс пройти в 1/8 финала, а сборная Швейцарии по результатам игры заняла второе место в турнирной таблице и продолжает бороться дальше на ЧМ 2018.

Расписание матчей на 28 июня

Сегодня в рамках ЧМ 2018 будет сыграно 4 матча. В 17:00 на "Волгоград Арене" пройдет матч между сборными Японии и Польши (группа Н), в 17:00 в Самаре начнется игра Сенегала и Колумбии (группа Н).

В 21:00 на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске сыграют Панама и Тунис (группа G). Также в 21:00 состоится матч группы G между Англией и Бельгией в Калининграде. Несмотря на результаты матчей в группе G, Англия и Бельгия уже обеспечили себе место в плей-офф турнира.