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ЧС 2018: турнірна таблиця на 28 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    28.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (twitter.com/FifaWorldCup_ru)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди пробилися в плей-офф з груп G і H

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 28 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 28 червня

У передостанній день групового етапу ЧС 2018 було зіграно 4 матчі. На "Казань Арені" завершився поєдинок між збірними Кореї та Німеччини (група F) з рахунком 2:0. Обидві команди не набрали потрібної кількості балів для подальшої участі в 1/8 фіналу. У Єкатеринбурзі в рамках групи F відбулася гра Мексики і Швеції (рахунок 0:3). Ці дві збірні пройшли в плей-офф.

На стадіоні "Спартак" зіграли Сербія і Бразилія (група Е). З рахунком 0:2 в плей-офф вийшла команда Бразилії. Матч групи Е між Швейцарією і Коста-Рікою пройшов в Нижньому Новгороді внічию 2:2. Коста-Ріка втратила шанс пройти в 1/8 фіналу, а збірна Швейцарії за результатами гри посіла друге місце в турнірній таблиці і продовжує боротися далі на ЧС 2018.

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Розклад матчів на 28 червня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 буде зіграно 4 матчі. О 17:00 на "Волгоград Арені" пройде матч між збірними Японії та Польщі (група Н), о 17:00 в Самарі почнеться гра Сенегалу і Колумбії (група Н).

О 21:00 на стадіоні "Мордовія Арена" в Саранську зіграють Панама і Туніс (група G). Також о 21:00 відбудеться матч групи G між Англією і Бельгією в Калінінграді. Незважаючи на результати матчів у групі G, Англія і Бельгія вже забезпечили собі місце в плей-офф турніру.

расписание ЧМ 2018 на 28 июня

ЧС 2018: турнірна таблиця на 27 червня Сербія - Бразилія: онлайн трансляція (рахунок 0:2)
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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