ЧМ 2018: турнирная таблица на 24 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится очками после матчей в группах G и Н

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 24 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 24 июня

В рамках ЧМ 2018 23 июня состоялись поединки в группах G и F, после чего баллы в турнирной таблице вновь обновились. В Москве на стадионе "Спартак" со счетом 5:2 прошел поединок между сборными Бельгии и Туниса (Группа G). Бельгийцы с двумя победами в групповом турнире вышли в 1/8 финала. В Ростове состоялась игра в группе F между сборными Кореи и Мексики (1:2). Мексика на данный момент лидирует в группе.

Вечером в Сочи матч между Германией и Швецией завершился со счетом 2:1. По результам игры, немецкая сборная заработала 3 очка и поднялась на второе место в рейтинге группы F.

Расписание матчей на 24 июня

Сегодня, 24 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится три матча. В 15:00 на "Стадионе Нижний Новгород" пройдет поединок между сборными Англии и Панамы (Группа G), в 18:00 на "Екатеринбург Арене" - между сборными Японии и Сенегала (группа Н), и в 21:00 на "Казань Арене" - между Польшей и Колумбией (группа Н).