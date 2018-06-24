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ЧС 2018: турнірна таблиця на 24 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    24.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться очками після матчів в групах G і Н

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 24 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 24 червня

В рамках ЧС 2018 23 червня відбулися поєдинки в групах G і F, після чого бали в турнірній таблиці знову оновилися. У Москві на стадіоні "Спартак" з рахунком 5:2 пройшов поєдинок між збірними Бельгії та Тунісу (Група G). Бельгійці з двома перемогами в груповому турнірі вже вийшли до 1/8 фіналу. У Ростові відбулася гра між збірними Кореї і Мексики (1:2). Мексика на даний момент лідирує в групі F.

Увечері в Сочі матч між Німеччиною і Швецією завершився з рахунком 2:1. За результами гри, німецька збірна заробила 3 ​​очки і піднялася на друге місце в рейтингу групи F.

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Розклад матчів на 24 червня

Сьогодні, 24 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудеться три матчі. О 15:00 на "Стадіоні Нижній Новгород" пройде поєдинок між збірними Англії та Панами (Група G), о 18:00 на "Єкатеринбург Арені" - між збірними Японії та Сенегалу (група Н), і о 21:00 на "Казань арені "- між Польщею та Колумбією (група Н).

расписание ЧМ 2018 на 24 июня

Німеччина - Швеція: відео голів та огляд матчу Німеччина - Швеція: онлайн трансляція (рахунок 2:1)
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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