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ЧМ 2018: турнирная таблица на 22 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится после матчей в группах Е и D

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 22 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 22 июня

В рамках ЧМ 2018 21 июня состоялись поединки в группах С и D, и турнирная таблица пополнилась новыми баллами. В Самаре  вничью со счетом 1:1 прошел матч Дании и Австралии (группа С). По итогам игры, у Дании - 4 очка в групповой таблице, у Австралии - 1 очко.

Еще один матч группы С между Францией и Перу был сыгран в Екатеринбурге со счетом 1:0. Победа обеспечила сборной Франции выход в 1/8 финала.

На "Стадионе Нижний Новгород" Аргентина и Хорватия (группа D) провели игру со счетом 0:3. Набрав 6 очков, Хорватия вышла в плей-офф ЧМ 2018.

ЧМ 2018ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Расписание матчей на 22 июня 

Сегодня, 22 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится три матча. В 15:00 в Санкт-Петербурге пройдет поединок между сборными Бразилии и Коста-Рики (Группа Е), в 18:00 на "Волгоград Арене" - между Нигерией и Исладнией (группа D), и в 21:00 на "Стадионе Калининград" - между Сербией и Швейцарией (группа Е).

расписание ЧМ 2018 на 22 июня

ЧМ-2018: все подробности Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция (счет 0:3)
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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