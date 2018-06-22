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ЧС 2018: турнірна таблиця на 22 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться після матчів в групах Е і D

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 22 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 22 червня

В рамках ЧС 2018 21 червня відбулися поєдинки в групах С і D, і турнірна таблиця поповнилася новими балами. У Самарі внічию з рахунком 1:1 пройшов матч Данії та Австралії (група С). За підсумками гри, у Данії - 4 очка в груповий таблиці, у Австралії - 1 очко.

Ще один матч групи С між Францією і Перу був зіграний в Єкатеринбурзі з рахунком 1: 0. Перемога забезпечила збірнiй Франції вихід до 1/8 фіналу.

На "Стадіоні Нижній Новгород" Аргентина і Хорватія (група D) провели гру з рахунком 0:3. Набравши 6 очок, Хорватія вийшла до плей-офф ЧС 2018.

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Розклад матчів на 22 червня

Сьогодні, 22 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудеться три матчі. О 15:00 в Санкт-Петербурзі пройде поєдинок між збірними Бразилії та Коста-Ріки (Група Е), о 18:00 на "Волгоград Арені" - між Нігерією і Ісладнією (група D), і о 21:00 на "Стадіоні Калінінград "- між Сербією і Швейцарією (група Е).

расписание ЧМ 2018 на 22 июня

ЧС-2018: усі подробиці Аргентина - Хорватія: онлайн трансляція (рахунок 0:2)
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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