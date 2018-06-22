ЧС 2018: турнірна таблиця на 22 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться після матчів в групах Е і D

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 22 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 22 червня

В рамках ЧС 2018 21 червня відбулися поєдинки в групах С і D, і турнірна таблиця поповнилася новими балами. У Самарі внічию з рахунком 1:1 пройшов матч Данії та Австралії (група С). За підсумками гри, у Данії - 4 очка в груповий таблиці, у Австралії - 1 очко.

Ще один матч групи С між Францією і Перу був зіграний в Єкатеринбурзі з рахунком 1: 0. Перемога забезпечила збірнiй Франції вихід до 1/8 фіналу.

На "Стадіоні Нижній Новгород" Аргентина і Хорватія (група D) провели гру з рахунком 0:3. Набравши 6 очок, Хорватія вийшла до плей-офф ЧС 2018.

Розклад матчів на 22 червня

Сьогодні, 22 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудеться три матчі. О 15:00 в Санкт-Петербурзі пройде поєдинок між збірними Бразилії та Коста-Ріки (Група Е), о 18:00 на "Волгоград Арені" - між Нігерією і Ісладнією (група D), і о 21:00 на "Стадіоні Калінінград "- між Сербією і Швейцарією (група Е).