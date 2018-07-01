ЧМ 2018: турнирная таблица на 1 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды сыграют в четвертьфинале 7 июля

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 1 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 1 июля

30 июня на ЧМ 2018 в России состоялись первые игры в рамках плей-офф. На "Казань Арене" прошел поединок между сборными Франции (1 место группы С) и Аргентины (2 место группы D). Матч завершился счетом 4:3 в пользу Франции.

Вечером на стадионе "Фишт" в Сочи сыграли Уругвай (1 место группы А) и Португалия (2 место группы В). Счет по окончанию игры 2:1.

По результатам матчей 30 июня, в четвертьфинал прошли Франция и Уругвай, которые сыграют между собой в Нижнем Новгороде 6 июля.

Фото: турнирная сетка ЧМ на 1 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 1 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 на "Лужниках" в Москве пройдет поединок между сборными Испании (1 место группы В) и России (2 место группы А).

В 21:00 на стадионе Нижнего Новгорода сыграют Хорватия (1 место группы D) и Дания (2 место группы С).

Победители этих двух матчей встретятся в четвертьфинале 7 июля на стадионе "Фишт" (Сочи).