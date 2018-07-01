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ЧС 2018: турнірна таблиця на 1 липня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди зіграють у чвертьфіналі 7 липня

Результати матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 на 1 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 1 липня

30 червня на ЧС 2018 у Росії пройшли перші ігри в рамках плей-офф. На "Казань Арені" відбувся поєдинок між збірними Франції (1 місце групи С) і Аргентини (2 місце групи D). Матч завершився рахунком 4:3 на користь Франції.

Увечері на стадіоні "Фішт" в Сочі зіграли Уругвай (1 місце групи А) і Португалія (2 місце групи В). Рахунок по закінченню гри 2:1.

За результатами матчів 30 червня, до чвертьфіналу пройшли Франція і Уругвай, які зіграють між собою в Нижньому Новгороді 6 липня.

турнирная сетка ЧМ на 1 июляФото: турнірна сітка ЧС на 1 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 1 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 Відбудеться 2 матчі. О 17:00 на "Лужниках" в Москві пройде поєдинок між збірними Іспанії (1 місце групи В) і Росії (2 місце групи А).

О 21:00 на стадіоні Нижнього Новгороду зіграють Хорватія (1 місце групи D) і Данія (2 місце групи С).

Переможці цих двох матчів зустрінуться у чвертьфіналі 7 липня на стадіоні "Фішт" (Сочі).

Расписание ЧМ 2018

Уругвай - Португалія: відео голів та огляд матчу Франція обіграла Аргентину і першою вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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