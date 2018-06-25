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ЧМ-2018: Шесть сборных вышли в 1/8 финала по итогам двух туров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    25.06.2018 - 09:33
Фото: футболисты сборной Колумбии празднуют победу над Польшей (twitter.com/fifaworldcup_ru)
Фото: футболисты сборной Колумбии празднуют победу над Польшей (twitter.com/fifaworldcup_ru)

Все команды одержали по две победы

Шесть команд обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира-2018 после двух туров группового раунда, в которых было сыграно 32 матча из 64. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В плей-офф досрочно вышли: Уругвай, Россия, Франция, Хорватия, Англия и Бельгия. При этом, первое место пока себе не гарантировал никто, поэтому пока ни одной пары 1/8 финала не известно.

Борьбу за выход ведут: Испания, Португалия, Иран, Дания, Австралия, Нигерия, Исландия, Аргентина, Бразилия, Швейцария, Сербия, Мексика, Германия, Швеция, Япония, Сенегал и Колумбия.

Потеряла шансы: Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Перу, Коста-Рика, Тунис, Панама и Польша.

Окончательный состав 1/8 финала станет известен по итогам трех туров, групповой этап завершится 28 июня.

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Теги публикации: ЧМ-2018, плей-офф, групповой раунд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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