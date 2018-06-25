ЧС-2018: Шість збірних вийшли в 1/8 фіналу за підсумками двох турів

Всі команди здобули по дві перемоги

Шість команд забезпечили собі участь в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 після двох турів групового раунду, в яких було зіграно 32 матчі з 64. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

У плей-офф достроково вийшли: Уругвай, Росія, Франція, Хорватія, Англія і Бельгія. При цьому, перше місце поки собі не гарантував ніхто, тому поки жодної пари 1/8 фіналу не відомо.

Боротьбу за вихід ведуть: Іспанія, Португалія, Іран, Данія, Австралія, Нігерія, Ісландія, Аргентина, Бразилія, Швейцарія, Сербія, Мексика, Німеччина, Швеція, Японія, Сенегал і Колумбія.

Втратила шанси: Єгипет, Саудівська Аравія, Марокко, Перу, Коста-Ріка, Туніс, Панама і Польща.

Остаточний склад 1/8 фіналу стане відомий за підсумками трьох турів, груповий етап завершиться 28 червня.